المشهد اليمني الأول

تقيم كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية يوم غدا الثلاثاء، معرضا للاجهزة الطبية التنفسية وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية وذلك برعاية كريمة من معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار مدير ادارة الرعاية التنفسية بوزارة الصحة بصنعاء الدكتور (سليم هميلة) في تصريح صحفي إلى أن المعرض الذي يستمر ليومين يهدف إلى ابراز الاجهزة والادوات الطبية الخاصة بالرعاية التنفسية بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية تخصص الرعاية التنفسية والدور الحيوي الذي يلعبه في تحسين مخرجات الرعاية الصحية ويعتبر وجود هذا التخصص بمثابة الأوكسيجين للجسد في اي مستشفى.

وأكد الدكتور سليم أن بلادنا تعتبر واحدة من الدول الحديثة والتي حققت قفزة نوعية في تخصص الرعاية التنفسية حيث اصبح لتخصص الرعاية التنفسية اهمية قصوى ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة سواء محليا او دوليا .. موضحاً أن اليمن أصبحت في تخصص الرعاية التنفسية نموذجا يحتذى به في كثير من الدول العربية وهذا لم ياتي من فراغ بل اتى من تظافر جهود كبيرة وعمل دؤوب لكل ممارسي الرعاية التنفسية في بلادنا.

من جهته أكد عميد كلية علوم الطوارئ الدكتور (محمد الوشلي ) على أهمية هذه الاحتفالية التي تقيمها الكلية وإقامة هذا المعرض والذي يشارك فيه أكثر من 200 مشارك من مؤسسات وشركات وخبراء ومدراء المستشفيات واطباء وخبراء الرعاية التنفسية. ويصادف الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية لهذا العام من 24 وحتى 30 من شهر اكتوبر الجاري 2021م.

وقال الدكتور (الوشلي) إن كلية علوم الطوارئ هي اول كليه لديها تخصص المعالجة التنفسية على مستوى الجمهورية وهي السباقة في التأهيل في هذا التخصص.. موضحاً انه من المقرر ان تعقد الكلية يوم الاربعاء المقبل الندوة العلمية المتخصصة عن اهمية الرعاية التنفسية في بلادنا وكذا الاحتفال بالأسبوع العالمي للرعاية التنفسية والذي سيتم خلاله تكريم المشاركين في المعرض الندوة والرعاة والداعمين.