المشهد اليمني الأول

رحب المواطنين بالجيش واللجان الشعبية ترحيب حار، بعد دخولهم المناطق التى تم تحريرها مؤخرا في عملية ربيع النصر، في محافظتي شبوة ومأرب.

وأستبشر المواطنين في تلك المديريات بقدوم الجيش واللجان الشعبية، وتم استقبالهم بفرح كبير.

وشكى المواطنين للجيش واللجان الشعبية الأوضاع وارتفاع الأسعار بالوقت التي كانت المديريات في قبضة مرتزقة العدوان.

وتم خلال عملية ربيع النصر، تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. كما بلغت المساحةُ الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بـ 3200 كيلومتر مربع.