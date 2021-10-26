المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. الحوثي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويهدد الإمارات ويتوعدها بهذا الشيء

ورد الآن.. الحوثي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويهدد الإمارات ويتوعدها بهذا الشيء

علق عضو المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، اليوم الإثنين، عن التدخل الإماراتي في اليمن.

وقال الحوثي لوكالة الأنباء اليمنية أنه لا يمكن ان يستمر التدخل الإمارتي في اليمن دون عواقب وخيمة عليهم.

يشار الى عبث إماراتي في الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان، إضافة الى تعاقده مع شركات إسرائيلية في سقطرى.