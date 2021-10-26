المشهد اليمني الأول

فجرت جرعة سعرية جديدة في قطاع المشتقات النفطية بمحافظة حضرموت، أكبر منتجي النفط، الاثنين، غضب شعبي مع توجه قطاعات عامة وخاصة لتعليق اعمالها احتجاجا على القرار الجديد.

وعم غضب عام في مدينة المكلا، حيث اغلق غاضبون شوارع مدينة المكلا، المركز الإداري للمحافظة، عبر إحراق الإطارات ورمي الحجارة ما تسبب بتعطل حركة المرور وسط دعوات لتصعيد خلال الايام المقبلة.. هذه التطورات تتزامن مع اعلان شركة النقل في المدينة تعليق عملها عبر فرزات النقل في حين كشفت مصادر محلية عن اضراب مرتقب في المحافظة.

وكانت حكومة المرتزقة اقرت رفع أسعار المشتقات النفطية في المحطات الخاصة ما بين 580 ريال إلى 1000 ريال للتر البنزين الواحد ما يرفع أسعار البنزين في المحافظة بنحو 50 %، وبما يعادل 20 الف للصفيحة البنزين سعة 20 لتر.

وتزامن إعلان حكومة المرتزقة مع اعلان شركة النفط التابعة لها بتعليق بيع المشتقات النفطية ووقف بيعها عبر المحطات التابعة لها في عموم مناطق المحافظة النفطية.

هذا الاجراء الذي يعكس توجه لخصخصة قطاع الوقود لصالح شركات إقليمية قد يشعل موجة غضب بدأت مؤشراتها على الأرض مع دفعها المزيد من سكان المحافظة من ذوي الدخل المتوسط إلى حافة المجاعة ورفع أسعار المواد الأساسية والتي تضررت كثيرا خلال الفترة الأخيرة مع استمرار انهيار العملة المحلية.