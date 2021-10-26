المشهد اليمني الأول

استقبل محافظ صعدة محمد جابر عوض، اليوم الاثنين، عدد من الأسرى المحررين من سجون تحالفا لعدوان، بعد 6 سنوات من الأسر.

وكان من بين الأسرى، “أحمد حسين الكستبان، أحمد محمد صلاح العامري الملطي، صالح قاسم حسين علي نور الدين، علي سلمان مزلم علي، ويحيى صالح مفرح لكوان”، الذين تم تحريرهم عبر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

وفي الاستقبال ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب ومدير فرع مؤسسة الشهداء بصعدة عبدالله الكستبان، بارك محافظ صعدة، تحرير الأسرى الأبطال من سجون العدوان.

وأشاد بالرعاية والاهتمام التي يوليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بملف الأسرى ودور اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في هذا الجانب.. منوها في الوقت ذاته بجهود شعبة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع على الاهتمام والرعاية بالأسرى وأسرهم.

بدوره عبر الأسرى المحررون عن الامتنان للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ولجنة شؤون الأسرى لمتابعة الإفراج عنهم والاهتمام بأوضاع الأسرى.. مؤكدين مواصلة الصمود والثبات حتى تحقيق النصر.

حضر الاستقبال مدير مديرية حيدان صالح فاضل ومندوب شعبة الرعاية الاجتماعية بصعدة فتحي البطل وعدد من مدراء المكاتب التنفيذي وأعضاء السلطة المحلية وعدد من أهالي وأقارب الأسرى المحررين.