المشهد اليمني الأول

شُيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذي استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد هيثم قاسم طاهر والرائد عبدالكريم عارف الشوخي والملازم أول عبدالباري محمد دوم والملازم أول مطيع ناجي فارع والملازم ثاني أحمد عبدالفتاح دهمش والمساعد عزيز حمود عايض والمساعد ريان مجاهد محمود والمساعد يحيى خالد جابر.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح ونائب مدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السباعي ونائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني ومساعد مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن حمود الحذيفي وأهالي وأقارب الشهداء، بارك المشيعون الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى، كل شهيد في مسقط رأسه.