المشهد اليمني الأول

قدّم أبناء مدينة حجة أمس الاثنين، قافلة ربيع النصر النقدية للمرابطين في الجبهات والمقدرة بـ13 مليون ريال ضمن قوافل الرسول الأعظم احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

واعتبر أبناء حجة هذه القافلة أقل ما يمكن لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.. لافتين إلى أن القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وسيتبعها قوافل أخرى حتى، تحقيق النصر المؤزر.

وثمن أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم، سخاء وكرم أبناء المدينة ودعمهم لجبهات الصمود والثبات بقوافل الرجال والعطاء. وأكد ضرورة استمرار رفد الجبهات وتقديم الغالي والنفيس حتى طرد الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي اليمنية.

فيما أشادت كلمة المكتب الإشرافي التي ألقاها عبدالحكيم البقع، بمواقف أبناء المدينة في رفد الجبهات بقوافل الغذاء والعطاء وتقديم قافلة ربيع النصر ودورهم في إحياء فعاليات ذكرى المولد النبوي.

ودعت إلى الاستمرار في تقديم التضحيات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره .. حاثة من تبقى من المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن.

وبارك بيان صادر عن أبناء المدينة خلال تقديم القافلة، بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمكتب الإشرافي ومشرف المدينة عصام الوزان، الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود.

وثمن مواقف قبائل البيضاء وشبوة ومأرب الأحرار في مواجهة قوى الغزو والاحتلال .. مؤكداً استمرار الثبات والصمود ورفد الجبهات والتحرك لمواجهة العدوان.