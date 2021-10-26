المشهد اليمني الأول

وضع المركز الملكي للبحوث والدراسات (MABDA) ويقع مقره في العاصمة الأردنية عمّان، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ضمن قائمة الشخصيات الإسلامية الخمسين – فئة الحكّام والسياسيين- الأكثر تأثيراً في العالم لسنة 2022.

وجاء تصنيف قائد الثورة في المركز الرابع عشر، ضمن كتاب حمل عنوان «أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022»، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات «السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام».

ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفية لهم.