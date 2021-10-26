المشهد اليمني الأول

شُيع بمحافظة الحديدة يوم الإثنين، جثمان المنشد علي يحيى حيسي الأهدل الذي وافته المنية عن عمر ناهز 46 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن.

وخلال التشييع, أشاد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري بمواقف الفقيد وإسهاماته في الدفاع عن الوطن من خلال أناشيده الحماسية المعبرة والمنددة لما يتعرض له الوطن من تدمير من قبل تحالف العدوان والتي ألهبت حماس الجميع.

فيما أشار وكيل وزارة الإعلام نصر الدين عامر، إلى أن الوطن فقد هامة وطنية صدح بصوته وكلماته من خلال مشاركاته وإسهاماته الفاعلة والمعبرة عن انتمائه الوطني المدافع عن الوطن تجاه ما يتعرض له من عدوان.

من جانبهم أكد أقارب الفقيد وأصدقاءه وزملاءه المضي على النهج الذي سار عليه الفقيد. وقد وُوري جثمان الفقيد، بروضة شهداء المديرية بعد الصلاة عليه بجامع الرحمن بمدينة الحديدة.

شارك في التشييع وكلاء المحافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد وعلي قشر وعلي الكباري ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية وأقارب وأصدقاء الفقيد.