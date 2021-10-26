المشهد اليمني الأول

الرمان فاكهة غنية بالمواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على محاربة كثير من امراض السرطان والقلب والأوعية الدموية.

كما يحتوي الرمان على نسبة قليلة جدً من الدهون ولا يحتوي على الكولسترول، وفيه نسبة عالية من فيتامينc الذي يعمل كمضاد للميكروبات والالتهابات والإمراض الفيروسية.

وكذلك يحتوي على نسبة عالية من فيتامين k الذي يعمل تقوية العظام، كما تحتوي بذور الرمـان على نسبة عالية من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف والبروتين.

يعمل الرمـان على تقوية الجهاز الهضمي فتناول عصير الرمان يعمل على تسهيل عملية الهضم وطرد الديدان الموجودة في الجسم، كما يساعد في تقليل مخاطر مرض السكر والإمراض المصاحبة مثل تصلب الشرايين.

يساعد الرمـان في علاج فقر الدم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد تعمل على رفع الهيموجلوبين في الدم. وقشرة الرمـان تستخدم في علاج كثير من أمراض المعدة والكلى كما تستخدم في استخراج بعض مواد الصباغة.