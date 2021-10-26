المشهد اليمني الأول

خطير.. محاولة اغتيال جديدة وغادرة لقائد عسكري بارز تخلف قتلى وجرحى وأصابع الاتهام تشير إلى هذا الطرف الوحشي (تفاصيل دامية بالصور)

خطير.. محاولة اغتيال جديدة وغادرة لقائد عسكري بارز تخلف قتلى وجرحى وأصابع الاتهام تشير إلى هذا الطرف الوحشي (تفاصيل دامية بالصور)

تعرض اليوم قيادي بارز في جيش المرتزقة لمحاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمحافظة تعز، في استمرار سناريو التصفيات بين فصائل المرتزقة.

وقالت مصادر محلية إن قائد جبهة الأقروض في اللواء 35 مدرع “العقيد المرتزق محمد العيد” تعرض لمحاولة اغتيال ظهر اليوم الثلاثاء بزرع عبوة ناسفة في طقمه بمديرية المسراخ.

وأضافت إن إنفجار العبوة أسفر عن مقتل شخصين مرافقيه المرتزق محمد عبدالسلام عباس، ومقتل الطفل عيسى فتح محمد العامري البالغ من العمر 12 عام، كما ادى لاصابة اثنين اخرين احدهما اصابته خطيرة، وهما احد المرافقين وسائق الطقم.

يشار إلى إن الحادثة تأتي بعد ثلاثة أيام من تنفيذ عملية إغتيال للقيادي المرتزق ضياء الأهدل في مدينة تعز.

وبحسب مصادر امنية فإن أصابع الاتهام تشير الى ضلوع قوات طارق عفاش التي تنفذ مخططا اماراتيا سعوديا لتهيئة الظروف الملائمة لاجتياح تعز، حد تعبيرها.