المشهد اليمني الأول

وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، برفع مستوى الجهوزية الأمنية وتوسيع الانتشار الأمني في المديريات المحررة بمحافظتي شبوة ومأرب، بما يحقق تثبيت الأمن والاستقرار في تلك المديريات واحباط مخططات العدوان ومرتزقته وعناصره التكفيرية الإجرامية التي تستهدف حياة وأمن وممتلكات المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا امنياً بحضور اللواء علي سالم الصيفي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء شاهر القحوم قائد قوات الأمن المركزي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد علي معقل، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عبد الله صالح المحضار، ومدير عام شرطة محافظة البيضاء العميد عبدالله محمد العربجي، ومدير عام شرطة محافظة ذمار العميد أحمد الشرفي.

وأكد وزير الداخلية اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقيادة السياسية بتوفير الأمن للمواطنين في المديريات المحررة وتوفير الحماية لهم بعد أن كانوا ضحية للانفلات الأمني، وما تعرضوا له من اضطهاد وتعسف وأعمال إجرامية من مرتزقة الاحتلال وعناصره التكفيرية.

وخلال الاجتماع استعرض قائد قوات الأمن المركزي ، خطة الانتشار الأمني في المديريات المحررة من محافظتي شبوة ومأرب، وكذلك مديريتي الصومعة ومسورة في محافظة البيضاء والتي تم تطهيرهما مؤخرا من الجماعات التكفيرية.

من جانبهما أكد مديرا أمن محافظتي مأرب وشبوة، استكمال تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وأشادا بتعاون المشائخ والوجهاء والمواطنين في المحافظتين مع رجال الأمن والتي ساهمت في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وأشارا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع المشائخ والوجهاء في المناطق المتبقية تحت الاحتلال، الذين أكدوا جاهزيتهم للقيام بدورهم والتعاون والتنسيق مع رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية في سبيل تحرير مناطقهم من دنس الغزاة ومرتزقتهم.