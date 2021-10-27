المشهد اليمني الأول

عاجل.. المسيرات اليمنية تقصف مطار أبها ومواطنون يؤكدون سماع دوي انفجارات

أفاد مواطنون سعوديون، فجر اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في جنوب السعودية.

وأكدت المواطنون، عبر تغريدات لهم في تويتر، سماع دوي انفجارات في مطار أبها الدولي.

كما أكدت تغريدات مواطنون، في تويتر، عن سماع دوي انفجارات في نجران، جنوب السعودية.

وزعمت وسائل اعلام تابعة لتحالف العدوان، اعتراض طائرة مسيرة في مطار أبها تم إطلاقها من اليمن.

كما زعمت، في تغريدة أخرى، اعتراض مسيرة في مدينة نجران، تم إطلاقها من اليمن.