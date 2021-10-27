المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية من مأرب، فجر اليوم الأربعاء، عن إكمال الجيش واللجان الشعبية حصار مرتزقة العدوان في جبل مراد هذه اللحظات.

وأكدت المصادر، إطباق الجيش واللجان الشعبية على مرتزقة العدوان في جبهة جبل مراد جنوب مأرب.

تزامن ذلك، مع عمليات عسكرية لسلاح الجو المسير اليمني، داخل العمق السعودي. حيث أفاد مواطنون سعوديون، فجر اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات جنوب السعودية.

وأكد المواطنون، عبر تغريدات لهم في تويتر، سماع دوي انفجارات في مطار أبها الدولي، وفي نجران، جنوب السعودية.

وزعمت وسائل اعلام تابعة لتحالف العدوان، اعتراض طائرة مسيرة في مطار أبها، واعتراض مسيرة أخرى في مدينة نجران، تم إطلاقهن من اليمن.