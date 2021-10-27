المشهد اليمني الأول

انقلاب الموازين.. وزير الدفاع يحذر التحالف من رد حاسم وقوي ويكشف عن أسلحة استراتيجية رادعة وعن مفاجآت مزدوجة وصفها بانها تثير “رعب التحالف”

حذر وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، تحالف العدوان من رد حاسم وقوي إذا ما تعرضت منشآت النفط اليمنية لأي عدوان مباشر أو غير مباشر.

وقال العاطفي في مقابلة أجرتها معه جريدة الأخبار اللبنانية ونشرتها في عدد الأربعاء إن النفط اليمني ومنشآته في جميع أنحاء البلاد ثروة سيادية ومُلك للشعب اليمني، وقوات الجيش واللجان الشعبية معنيّة بحماية أراضي الجمهورية برَاً وبحراً وجواً واستعادة ثرواتها.

وأضاف العاطفي: لدينا أسلحة استراتيجية رادعة كفيلة بردع أيّ عدوان مباشر أو غير مباشر قد يستهدف منشأة صافر النفطية أو أيّ منشآت يمنية أخرى، مؤكدا أن الرد سيكون في عمق دول التحالف.

ونوه العـاطفي إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية وصلت إلى محيط مدينة مأرب التي أصبحت شبة مطوقة وفي وضع كماشة، مشيراً إلى أن استعادة مدينة مأرب مسألة وقت.

ولفت العاطفـي إلى أن صنعاء لديها مفاجآت بحرية تثير اهتمام ورعب تحالف العدوان، كما أن هناك مفاجآت في مجال التصنيع العسكري وتطوير مستمر، وسيتم الكشف عن كل شيء في آوانه.