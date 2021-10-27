المشهد اليمني الأول

جورج قرداحي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويصفع السعودية والإمارات ويوضح بالتفاصيل (هذا مايحدث في اليمن)

جورج قرداحي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويصفع السعودية والإمارات ويوضح بالتفاصيل (هذا مايحدث في اليمن)

علق وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، عن حملة شنت عليه، بسبب لقاء تلفزيوني، ذكرت فيه فقرة عن العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.

ورد على تلك الحملة بسلسلة تغريدات في تويتر قائلاً فيها: منذ صباح اليوم، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج “برلمان الشباب”، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن

وأضاف جورج قرداحي: قد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي، لذلك اود ان أوضح ما يلي:

أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر أغسطس الماضي.. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.

وتابع: ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام.

وأكد قرداحي في تغرياته أن حرب اليمن عدوان عليها وأن أنصار الله يدافعون عن أنفسهم، قائلاً: رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

واختتم تغريدته بقوله: خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.