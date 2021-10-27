المشهد اليمني الأول

رسالة خاصة وعاجلة لقبائل مراد.. صنعاء ترسل رسالة خاصة وهامة الى قبائل مراد توضح لهم فيها أشياء خطيرة يجب عليهم معرفتها

أرسل نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، فجر اليوم الأربعاء، رسالة هامة الى قبائل مراد، أوضح فيها حقيقة ما يقوله المرتزقة عنهم، وحذّرهم من المرتزقة وخداعهم.

ورصد المشهد اليمني الأول، رسالة العزي، الذي ابتدأها بقوله: إلى قبائلنا الكرام في جبل مراد سلام عليكم وبعد:

تعلمون أن الأقدار قد أحاطت وأن الحظوظ قد مالت، ونعلم أن هذا لا يعيبكم لأنكم ستبقون في أعيننا أولئك المقاتلين والكرام الميامين مثلما نؤكد لكم بأن ميل الأمور لصالحنا لا يغرينا في مثلكم لأنه لا يفعلها إلا ضعيف الجهد ولسنا والحمد لله من هذه النوعية.

وثقوا أن كل ما يقوله عنا المرتزقة كذب محض ونحن أعرف بأنفسنا منهم، فلا والله نحن مذهبيين ولا مجوس كما يقولون، ولا سلاليين ولا طائفيين ولا مناطقيين ولا انتقاميين، وانما نحن اخوتكم وابناء وطنكم ونشبه الجيد فيكم وليس لنا من طريدة إلا القاعدة وداعش والمرتزقة الفاسدين، والغزاة المعتدين على اليمن (بلادنا جميعا)

واليوم أيها الرجال الكرام لم يعد هنالك من مجال وأنتم رجال حرب وتعرفون أن الأمور انتهت ومن الخسارة بمكان أن يجركم عناد أو يدفعكم مرتزق غر الى أمور نتائجها محسومة مسبقا، وإننا ندعوكم وأنفسنا إلى الاخاء وحقن الدم وإلى العالم والتعايش والتسامح ورزقنا وإياكم على الله.

وتابع العزي قوله: فالله الله كونوا آباءاً نكون لكم نعم الأبناء، وكونوا إخوة نكون لكم نعم السند والعزوة واتركوا المرتزقة فإنهم لا يشبهونكم في شيء، اتركوهم، فوالذي نفسي بيده أنهم جميعا لا يساوون نقطة دم في قدم أصغر مقاتل منكم، نقولها عن حرص وهذا يخرجنا من أي ملام، والأمل تفهمكم والسلام.