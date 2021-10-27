المشهد اليمني الأول

حيا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، رجالات مارب الشرفاء، مؤكدا أن اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية.

وقال عبدالسلام في تغريده له “نحيي رجالات مأرب الشرفاء ونؤكد أن اليمن يتسع لجميع أبنائه تحت ظل السيادة الوطنية”

وأوضح أن مشكلة البلاد هي مع تحالف العدوان وقواته المحتلة وحصاره الإجرامي لا غير، وهو ما يجب مواجهته والتصدي له حتى تحرير كل شبر محتل.

يأتي ذلك بعد أعلن الجيش واللجان الشعبية تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب واستتباب الأمن والاستقرار في المديريتين.

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