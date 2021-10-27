المشهد اليمني الأول

شركة النفط اليمنية تزف بشرى سارة للمواطنين وتصدر إعلان جديد لكافة المحافظات

شركة النفط اليمنية تزف بشرى سارة للمواطنين وتصدر إعلان جديد لكافة المحافظات

أصدرت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، إعلان جديد بشأن كشوفات أسماء محطات يوم غدا الخميس.

ونشرت كشف أسماء المحطات العاملة ليوم غد الخميس 28/أكتوبر/2021م (بنزين) والموزعة للبيع بالسعر الرسمي (سعر اللتر = 425 ريال،الدبة 20لتر = 8500 ريال) للأخوة المواطنين.

وذلك عبر فروع الشركة في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة “جي تي فريدوم”.