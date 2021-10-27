المشهد اليمني الأول

ثقافة قرآنية بالأَشَدَّ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ والأَقۡرَبَ مَّوَدَّةࣰ.. من جورج اللبناني الى رقص يعقوب اليهودي ومن صنعاء الى بيروت شكراً قرداحي الاعلامي والوزير والتحالف مع اليهود هو الشر من بريطانيا الى امريكا حتى بن سعود

“خاص”

جورج النصراني ويعقوب اليهودي

اليمن تُقصف والاشلاء تتناثر والدماء على الارض والبيوت تُدمر ومن بين الركام والدمار يخرج الاعلامي والوزير اللبناني جورج قرداحي والقول اوقفوا الحرب العبثية والانصار مدافعين والسعودية والامارات مُعتدين والذباب من فصيلة الحشرات المؤذية سواء كان حيوي او الكتروني يهاجم القرداحي جورج لمواقفه الاخلاقية والمبدئية.

اليمن تُحاصر والخيرات تُنهب والرواتب تُقطع ومعاناة الشعب اليمني تزداد وطأة ومع ازدياد المعاناة بكل فصولها المأساوية ومن الاراضي المُقدسة الحرمين الشريفين وبالصوت والصورة يظهر يعقوب اليهودي راقصاً وبالفرح والسرور مع المسعوّدين ومع المسعوّدات بالتصوير التذكار والذباب ذباب ينجذب للقذارة ويشدو بانغام مزعجه مترنماً بعقوب اليهودي والمسعؤدين والمسعوّدات.

في سالف الزمان تحالف كفار مكة واعراب بعض القبائل مع يهود بني قينقاع وقريضة وخيبر النظير وكان ماكان من خسران وذل وهوان لكفار قريش والاعراب وشتات للمفسدين بالارض وبالمقابل انتصر النصراني النجاشي ملك الحبشة للمهاجرين المؤمنيين الى الحبشة وبالاحضان ومن جهة اخرى النجاشي يطرد وفد كفار مكة وقريش من الحبشة ورد عليهم الهدايا والتاريخ يخلد النجاشي النصراني لمواقفة الانسانية والاخلاقية .

الاعلامي موقف

الاعلامي اللبناني القدير جورج قرداحي صاحب برنامج “من سيربح المليون” ولاحقا برنامج “المسامح كريم ” وقبل ان يتولى حقيبة وزارة الاعلام في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي و في الخامس من شهر أغسطس الماضي أي قبل شهر من تعيينه وزيراً اجرى مقابلة مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج “برلمان الشباب”.

ورد فيها كلام عن حرب اليمن حيث قال الاستاذ جورج : “ان انصار الله يدافعون عن انفسهم بوجه عدوان خارجي” وقبل يومين انتشر مقطع فيديو لهذه الجزئية والذباب الالكتروني السعودي والامارات يشن حملة ظالمه للنيل من الوزير الاعلامي جورج قرداحي وكأن اليمن ولاية سعودية وكأن الشعب اليمني هو رعية لبني سعود وعيال زايد.

الوزير موقف مسؤول

عقب الحملة الشعواء للذباب المسعوّد والمُتصهين الاماراتي خرج الاعلامي الوزير جورج قرداحي وغرد على صفحته تويتر واكد ماجاء في اللقاء التلفزيوني حيث قال: “ان الحرب على اليمن هو عدوان وأن أنصار الله يدافعون عن أنفسهم، واضاف قائلاً: ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

واختتم بقوله: عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات” وبذلك يكون موقف الاعلامي المُثقف قبل الوزارة وبعد الوزارة هو نفسه والرجال مواقف من قبل ومن بعد لو كانو يعلمون.

الحرب عبثية

وكان الاعلامي جورج قرداحي قد اوضح في المقابلة ان حرب اليمن عبثية يجب ان تتوقف ومالم يحققه العدوان خلال سنتين لن يحققه بعد ذلك

نصراني ينتصر ليمن الانصار!؟

لا نستغرب ولن نستعجب مواقف نصارى لبنان من الرئيس المقاوم السابق “اميل لحود ” والتيار الوطني الحر الى الاعلامي جورج مرورا بالنائب سليمان فرنجية فهي مواقف مبادئ واخلاق امتدادا لمواقف نصارى سالف لزمان من بحيرى الراهب وملك الحبشة النجاشي والنيل نجاشي وما لانعرفه ولايعرفه الكثير هو عن مواقف نصارى انطاكية الذين شاركو بالقتال كتف الى كتف مع المسلمين وسقطت عنهم الجزية ” هكذا قال التاريخ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ قَالُوۤا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیسِینَ وَرُهۡبَانࣰا وَأَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُونَ” سورة المائدة الآية ٨٢ صدق الله العلي العظيم

نعم الذين قالوا انا نصارى ذٰلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبرون وانهم لايستكبرون واليهود بالانفراد هم الاشد عداوة للذين امنوا كماورد في سورة المائدة الآية ٨٢ وهم كذلك بالواقع والممارسة وعندما يتحالف اليهود مع النصارى هم تحالف الظالمين ومن يتولهم من اعراب و عرب وعجم المسلمين تركيا هو مثلهم كماورد بالقران الكريم في سورة المائدة الاية ٥١

والله سبحانه وتعالى نهانا من تولى هذا التحالف الظالم من قبل ١٤٤٣ عام هجري ومن يتولهم هو منهم تماما مثل السعودية وهادي وقطر والامارات وتركيا والاخوان والدواعش والانتقالى وطارق عفاش انهم حلفاء لامريكا واليهود حلفاء للنصارى واسرائيل.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

” ۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ” المائدة ٥١ صدق الله العظيم.

النصارى يطرودن اليهود والسلطنة العثمانية بالاحضان

النصارى بالتاريخ لم يتحالفوا مع اليهود فهم يعتقدوا ان اليهود قتلوا السيد المسيح عيسى عليه السلام وماقتلوه يقينا ولكن شبه لهم بل ان معظم دول القارة الاوروبية المسيحية الكاثوليكية طردت اليهود من اراضيها نتيجة افعالهم القذرة والمتوحشة مثل قتل الاطفال المسيحيين ومن دم الاطفال يصنع اليهود فطيرة بني صهيون الذين نشرو الدعارة والفتن والامراض والاوبئة والربا واوروبا الكاثوليكية النصرانية تطرد اليهود والسلطنة العثمانية المُسلمة تحتضن اليهود المفسدين.

بعد ذلك عاد اليهود الى بريطانيا بمعزوفة حقوق الانسان واسسوا منظمة حقوق الانسان وتحالفوا مع الملك هنري الثامن ضد الكنيسة المسيحية الكاثوليكية التي تحرم الزواج بالزوجة الثانية والملك هنري الثامن يريد الزواج بالزوجة الثانية فتحالف الملك مع رئيس منظمة حقوق الانسان اليهودي ” اوليفر كرومويل” وشنوا حرب متوحشه على الكنيسة الكاثوليكية وهدموا الكنائس وقتلوا الرهبان واخترقوا الكنيسة الكاثوليكية واسسوا المذهب البروستانتي المتوحش الدموي ” وهابية الغرب ” الذي سمح للملك هنري الثامن بالزواج بالزوجة الثانية.

ومن هنا ظهر التحالف اليهودي المسيحي البروستانتي بدمج العهد القديم ” التوارة” مع العهد الجديد “الانجيل “واسموها لاحقا المسيحية الصهيونية وسيطر اليهود على بريطانيا حتى اليوم.

تحالف اليهود مع امريكا

في 12 اكتوبر من عام 1492م تم اكتشاف العالم الجديد وطن الهنود الحُمر وتم تسمية القارتين الشمالية والجنوبية باسم امريكا نسبة للملاح البرتغالي ” امريكو فيتسوبيشي ” المُكتشف للعالم الجديد وبعدها خرجت السفن والبوارج من بريطانيا مُحمله بالرهبان البروستانت للذهاب للعالم الجديد امريكا بمبرر هداية الهنود الحُمر بالمذهب البروستانتي.

والنتيجة محو شعب الهنود الحُمر من الوجود وبالملايين وماتبقى منهم تم وضعهم في محميات طبيعية والسياح بالزيارة بعد سيادة العرق الابيض الاوروبي البروستانتي المتوحش وهناك عوامل كثيرة اخرى لامجال لذكرها ادت الى ظهور تحالف اليهود مع امريكا البروستانت ومعظم رؤساء امريكا من البروستانت ماعدا الرئيس الامريكي “جون كنيدي” مسيحي كاثوليكي الذي اغتيل لانه اقسم على تحطيم وكالة المخابرات المركزية الامريكية الى الف قطعة ونثرها في الهواء لانها دبرت عملية غزو كوبا “بعملية خليج الخنازير” لاسقاط نظام فيدل كاسترو في 17 ابريل 1961م وفشلت العملية وبدلا من تحطيم وكالة المخابرات المركزية الامريكية كان اغتيال الرئيس الامريكي جون كنيدي لان المخابرات الامريكية هي مُنتج يهودي حيث اسسها اللوبي الصهيوني في امريكا.

كُن ماشئت و لاتتحالف مع اليهود

من يتحالف مع المُفسدين بالارض يصبح مثلهم والاصح هو اداة للصهيونية بالاجرام والتوحش لتنفيذ اهداف عنصرية بسيادة المفسدين بالارض على الاقوام الاخرى. نعم هكذا تقول الوقائع والاحداث والتاريخ من الماضي للحاضر واى قبيلةو اى جماعة وحزب وعائلة ودولة ومذهب وكيان يتحالف مع اليهود يصبح ويمسي متوحش وظالم ومُحرّف ومزوّر ومن قوى الاستكبار والبغي والطغيان بغض النظر عن الاعراق والاجناس واللغات و” كُن ماشئت “ولا “تتحالف مع تل ابيب” وان فعلت ذٰلك فانت منهم بالفعل المُجرم والاجرام بعد افك القول والبهتان.

حيث تحالف اليهود مع بروستانت بريطانيا فكانت بريطانيا الاستعمار والغزو والنهب والتقسيم والقتل والتشريد وتغيير الخرائط ثم ظهور الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي والامة الاسلامية وتحالف اليهود مع بروستانت امريكا وكانت امريكا المخابرات وامريكا الامبريالية والقواعد العسكرية المُنتشرة في الديار الاسلامية لنهب الخيرات وقمع حركات التحرر الوطني والقومي والتقدمي وقمع حركات التحرر الثورية الاسلامية لحماية امن الكيان الصهيوني وتحالف اليهود مع جعجع لبنان وتحالف عيال زايد مع تل ابيب وتحالف اردوغان مع الصهيونية والنتيجة هي نفسها وذاتها والمستفيد اليهود والمتضرر الامة الاسلامية والوطن العربي والادوات الى مزبلة تاريخ الذل والهوان والخسران.

الوهابية بروستانت الشرق المتوحش

من نجد وفي عام 1745م نبت قرن الشيطان باقتران بن سعود مع بن عبد الوهاب وكان ماسموه برسالة التوحيد الوهابية فهم فقط مسلمين وغيرهم في شرك وكفر وظلال وجاهلية اسوأ من جاهلية قبل الاسلام وساد القتل المتوحش في الديار الاسلامية بالجهاد الوهابي ضد المسلمين فقط لاغير وقنصل فرنسا في ” حلب – سوريا” حينها ألف كتاب وصف فيه المذهب الوهابي المتوحش بانه بروستانت الشرق.

وهو بالفعل بروستانت الشرق الدموي المتوحش فالختم والبصمات يهودية خالصه بالامس بروستانت الغرب يتحالف مع اليهود وكانت المسيحية الصهيونية اليوم الوهابية المتوحشه بروستانت الشرق الجناح السياسي السعودية تتحالف مع اليهود وترقص علنا مع يعقوب اليهودي تمهيداً لظهور مسمى ما مرادف لمسمى المسيحيةالصهيونية مثل الوهابية الصهيونية وبعنوان اسلام ابرهام.

من صنعاء الى بيروت

مسك الختام

من يمننا ال شامنا

من اليمن الى لبنان

من صنعاء الى بيروت

من المشهد اليمني الاول الى الوزير والاعلامى الاول

نبعث له مليون تحية وتقدير واحترام

نرسل له عبر الاثير مليار وردة حمراء

لتصل الى محيا الوزير جورج والاعلامي قرداحي.

شكر اً معالى الوزير

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المشهداليمني الأول

المحرر السياسي

27 اكتوبر 2021م