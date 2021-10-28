المشهد اليمني الأول

منذ خروج اسم جورج قرداحي، كوزير للإعلام في الحكومة الجديدة، وهو يتعرّض لحملات سياسية وإعلامية ممنهجة، تستغل تارة هفوات تلفظ بها بخصوص الحريات الإعلامية، وطوراً تعيد نشر تصريحات أدلى بها في السنوات الخالية، تضمنت مواقف سياسية واضحة، سيما تلك المتعلقة بالحرب السورية.

أمس، بلغت هذه الحملات أوجّها، مع تسريب متعمد لمقاطع من برنامج «برلمان شعب» الذي تبثه «الجزيرة أونلاين»، حيث يظهر قرداحي الى جانب مجموعة شبان وشابات، راحوا يستجوبونه حول قضايا مختلفة، من ضمنها العدوان الخليجي على اليمن، والتطبيع مع كيان الإحتلال.

كان واضحاً من عملية التسريب التي نشرتها مواقع الكترونية معروفة تدخل ضمن جوقة الحملات التحريضية على قرداحي، انتقاء مقاطع معينة، مثيرة للجدل أدلى بها وزير الإعلام في الخامس من آب (أغسطس) الماضي، أي قبل دخوله المعترك الحكومي. لعلّ أبرزها موقفه من العدوان السعودي والإماراتي على اليمن. إذ رأى في هذا السياق، بأن الشعب اليمني يدافع عن نفسه، واصفاً الحرب بـ«العبثية»، وأكد كذلك أنّ «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي».

حملة اعلامية واسعة

وأثارت هذه التصريحات غضب السعوديين والإماراتيين، الذين استحضر بعضهم فيديو سابق لقرداحي وهو يشيد بالسعودية، واتهموه بمجاملة “حزب الله” اللبناني، لوجوده في الحكومة.

مع تسرّب هذه التصريحات التي لا تدين صاحبها، بل تعبّر عن وجهة رأي معينة، شرعت بعض القنوات المحلية، الى إشعار اللبنانيين على هواتفهم النقالة، بأن «أزمة ديبلوماسية خليجية» مع لبنان بدأت تلوح في الأفق على خلفية هذه التصريحات، لتكبر كرة الثلج اليوم، وتبدأ بحركة سفراء الخليج في بيروت (الإمارات، السعودية، اليمن، الكويت..).

ولا تنتهي عند بيان وزارة الخارجية اللبنانية، التي انتقدت تصريحات قرداحي، وذكّرت بإدانتها لـ «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت السعودية، معتبرة أن كلام وزير الإعلام «شخصي» لا يعكس موقف الحكومة. بدوره، رفض رئيس الوزارء نجيب ميقاتي هذه التصريحات، وأعلن في بيان، «تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة الذي ينطق باسمها ويعبّر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة».

هكذا، تحرّكت الماكينات الإعلامية والسياسية، واحتل اسم جورج قرداحي صدارة التداول على تويتر اللبناني، لتفتح جوقة عارمة من الهجوم والتصويب المباشر، وتذلل للسعودية ودول الخليج، وتطالب قرداحي بالإعتذار، علماً أن غالبية هؤلاء، يتنطحون على الدوام للحريات الإعلامية فما بالنا أمام رأي سياسي واضح، يمارس عليه اليوم، شتى أنواع الترهيب والشيطنة!

قرداحي يغرد

قرداحي الذي وجد نفسه وحيداً، إزاء هذه الحملات الممنهجة، غرّد موضحاً أن المقابلة أجريت قبل شهر من تعيينه كوزير للإعلام، وأنه لم «يقصد أي شكل من أشكال الإساءة الى السعودية او الإمارات»، ولفت الى أنّه يعرف الجهات التي تقف خلف هذه الحملات، مؤكداً في الوقت عينه، موقفه من الحرب على اليمن.

مضيفاً أنّ وصفه لها بـ «العبثية» أتى عن «قناعة». ولدى خروجه من اجتماع «المجلس الوطني للإعلام» الذي كان مقرراً مسبقاً لبحث الواقع الإعلامي وتقديم «رؤية إعلامية»، انتقد قرداحي الذين يدافعون عن الإعلام والرأي، وبدأوا الهجوم عليه.

واستذكر حادثة اتهامه بقمع الإعلام عندما كان عائداً الى بيروت، ليتسلّم منصبه، واليوم يقومون بقمع آرائه، وإدانته، على كلام قاله قبل أن يصبح وزيراً. بدوره، شدّد رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ (الذي يبدو أنّ مجلسه أفاق متأخراً لبحث الوضع الإعلامي) على «النقد المطلوب» ودور الإعلام في «التصويب»، وعلى الإلتزام بالبيان الوزاري الذي «تطرق إلى بناء علاقات جيّدة مع الدول العربية»! في مقابل هذه التصريحات الخجولة، وتلك المنبطحة على السوشال ميديا لدول الخليج.

رد جورج عن مطالبته بالإقالة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أنه “لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”.. مشدداً على أنه لم يخطئ في حق أحد كي يعتذر.

وقال قرداحي، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام: “عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول إنني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من أنني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح”.

وأضاف: “مستغرب أن المدافعين عن حرية التعبير والإعلام هم أول من بدأوا بالهجوم علي، ومنذ تعييني وزيرا حاولوا تصويري وكأني جئت لقمع الإعلام”.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، أن “ما تعرض له الوزير قرداحي من نقد هو كلام في غير مكانه”.. مشيرا إلى أن قرداحي شارك في صياغة البيان الوزاري الذي تطرق إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية وهو ملتزم، والمقابلة التي أجريت معه سبقت توليه لمنصبه، ولبنان يحترم الحرية”.

غضب دول الخليج

في المقابل، أعلنت الخارجية السعودية وعدد من دول الخليج أنها استدعت سفراء لبنان لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أصدرته الأربعاء، أنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها “مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا” حسب بيان الخارجية السعودية.

استنكار

استنكرت لجنة «دعم الصحافيين في جنيف» (JSC) «حملة الترهيب وخطاب الكراهية» التي تعرض لها الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على خلفية تعبيره عن رأيه في الحرب على اليمن. وذكرت بضرورة الإلتزام بميثاق شرف الصحافيين واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، بخاصة أنّها «لم تتضمن أي انتهاك للكرامة الإنسانية ولم تتضمن أي تحريض على الكراهية أو العنف أو زعزعة أمن أي دولة».

واعتبر البيان أنّ حملات «الترهيب وخطابات الكراهية» تخالف كل القواعد والقوانين والاتفاقات الناظمة لعمل الصحافة وتعتبر «مساً خطيراً بكرامة وسلامة الصحافة والصحافيين».

تفاعل يمني



على ذات السياق، تفعل اليمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي، تضامنا مع وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

من بين ذلك، غرد عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في حسابه بتويتر، قائلاً: نقول لاؤلئك اذا كانت التصريحات من معالي وزير الاعلام اللبناني مثلت اساءة لدول العدوان وتتنافى مع الاعراف بحسب زعم السعودية.

فبماذا يوصف عدوانكم وحصاركم وارهابكم للشعب اليمني #نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية ادعو كل الاحرار الى التفاعل مع الهاشتاق في الحملة المفتوحة هذه



نقول لاؤلئك اذا كانت التصريحات من معالي وزير الاعلام اللبناني

مثلت اساءة لدول العدوان

وتتنافى مع الاعراف بحسب زعم السعودية

فبماذا يوصف عدوانكم وحصاركم وارهابكم للشعب اليمني#نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية

ادعو كل الاحرار الى التفاعل مع الهاشتاق

في الحملة المفتوحة هذه👆 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 27, 2021

بينما قال بين غالب، في تغريدة أخرى: عاحل غوتيريش يدعوا لإيقاف الحرب في اليمن.