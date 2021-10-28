المشهد اليمني الأول

مدينة مأرب في مهب الريح.. توجيهات طارئة لمحافظ مأرب سلطان العرادة للقيام بهذا الأمر (تفاصيل ما سيحدث)

مدينة مأرب في مهب الريح.. توجيهات طارئة لمحافظ مأرب سلطان العرادة للقيام بهذا الأمر (تفاصيل ما سيحدث)

أفاد مصدر في البنك المركزي في مأرب إن البنك بدأ بنقل الأموال من خزائنه إلى أماكن تم استئجارها في سيئون، بناء على توجيه من رئيس سلطة الشرعية عبدربه منصور هادي ومحافظ مأرب سلطان العرادة.

وأشار المصدر إلى أن 4 ناقلات كبيرة محملة بأموال من البنك غادرت منذ ساعتين ترافقها أطقم عسكرية باتجاه محافظة حضرموت.

وتأتي عملية نقل الأموال بالتزامن مع وصول المعارك إلى مداخل مدينة مأرب وتوقعات بانهيار سريع للمدينة، بعد استكمال قوات صنعاء تطويقها من 3 اتجاهات.