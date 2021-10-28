المشهد اليمني الأول

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنشاء مركز للأحوال النفسية يختص بمعالجة نفسية جنوده المشاركين في الحرب على اليمن، في إشارة إلى مدى انهيار معنوية ونفسية الجيش السعودي بعد سبع سنوات من الحرب على اليمن.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق منسوبة إلى وزارة الدفاع السعودية، تتحدث عن دراسة إنشاء المركز، حيث قال لناشط والمعارض السعودي، سعد الغامدي في تغريدة مرفقة بوثيقة: “بعد7سنوات عجاف عاشها من عاش من العسكر محمد بن سلمان يكتشف أهمية إنشاء مركز في وزارة الدفاع، لدراسة أحوال العسكر النفسية وغيرها”.

وأكد أن كثير من الجنود يعانون نفسيا وماليا وكذلك عوائلهم، من جراء هذه الحرب التي وصفها بالخاسرة، “التي بدأها سلمان بدعم الحوثيين حين كان وزير دفاع”.

#وثيقة_حصرية

بعد7سنوات عجاف عاشها من عاش من العسكر #محمد_بن_سلمان يكتشف أهمية إنشاء مركز في وزارة الدفاع لدراسة أحوال العسكر النفسية وغيرها.

للأسف كثير من العسكر يعانون نفسيا وماليا وكذلك عوائلهم من جراء هذه الحرب الخاسرة.

والتي بدأها سلمان بدعم الحوثيين حين كان وزير دفاع. pic.twitter.com/pDQApS2UT6 — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 26, 2021

ووثقت عدسة إعلام الحربي مشاهد مختلفة من عملياتها العسكرية البرية التي خاضتها خلال سنوات الحرب خاصة في الجبهات الحدودية وتظهر مدى انهيار معنويات المقاتل السعودي.

حيث وثقت أحد هذه المشاهد هروب وفرار جماعي للجيش السعودي أمام مقاتلي الجيش واللجان الشعبية والقفز من على الجبال خوفا ورعبا، فيما أظهرت مشاهد أخرى تسليم عدد من أفراد الجيش السعودي أنفسهم للجيش واللجان الشعبية ونزولهم من على عرباتهم العسكرية المصفحة.