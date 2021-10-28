المشهد اليمني الأول
مدينة مأرب تترنح.. شاهد خريطة جديدة توضّح اقتراب الجيش واللجان الشعبية من قلب المدينة وتكشف أمكان الاشتباكات الضارية (تفاصيل حصرية)
تداوَلَ ناشطون على مواقع التواصل خريطةً جديدةً توضحُ الوضعَ الميداني في جبهات غرب وجنوب مدينة مأرب ليوم الأربعاء الموافق 29/اكتوبر/2021م.
وتظهَرُ في الخريطة سيطرةُ قوات الجيش واللجان الشعبية على مركَزِ مديرية الجوبة وكامل مساحة مديرية جبل مراد ومركَزها حيد العوشان.
كما تُظهِرُ الخريطة اقترابَ قوات الجيش واللجان الشعبية بشكل كبير من مدينة مأرب آخر معاقل قوات المرتزقة.