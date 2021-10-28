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تفاصيل حصرية من مأرب.. تعرف على مصير مقاتلي قبلية مراد بعد تحرير مديرية جبل مراد

تفاصيل حصرية من مأرب.. تعرف على مصير مقاتلي قبلية مراد بعد تحرير مديرية جبل مراد

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الخميس، عن إصدار قرار عفو عام لمقاتلي قبائل مراد دون قيد أو شرط.

وأكدت المصادر، توجية قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعفو العام لمقاتلي قبائل مراد دون شروط، ولهم الحرية الكاملة.

وشكر أبناء قبائل مراد قائد الثورة الذي وجه بالعفو العام لكل المغرر بهم من ابناء قبيله مراد دون قيد او شرط ولهم الحريه الكامله.