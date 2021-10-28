المشهد اليمني الأول

وصلت، اليوم، إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العام.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري أن الشحنة تحتوي على 150 ألف فيالة خاصة بلقاح المكورات الرئوية و 220 فيالة للقاح الحصبة والحصبة الألمانية.

وأشار إلى أن اللقاحات تستهدف الأطفال ما دون العام وتستخدم للتطعيم الروتيني في جميع المرافق الصحية بالجمهورية.

وتلقت طائرة الشحن من نوع 727 بوينغ كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.