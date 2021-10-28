المشهد اليمني الأول

مدينة مأرب تحت كماشة الجيش واللجان الشعبية بعد السيطرة على مواقع جديدة وفرار جماعي من المجمع الحكومة استجابة لصنعاء بينهم ضباط وجنود

كشفت مصادر قلبية بمأرب، اليوم الخميس، تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع جديدة كانت بقبضة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على الجرشه، بعد معارك عنيفة خلال الساعات الماضية استطاعت قوات صنعاء احراز تقدمات كبيرة.

وأوضحت المصادر ان كفتي المعارك المشتعلة في مأرب ترجح لصالح قوات الجيش واللجان الشعبية وسط تراجع كبير لقوات المرتزقة.

باليستي يستهدف اجتماع قيادات

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الخميس، عن استهداف تجمع قيادات كبير في منطقة العمود خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر، صاروخ باليستي استهدف اجتماع قيادات كبيرة لمرتزقة العدوان برئاسة عبد اللطيق القبلي المرادي. وأضافت، مصرع العشرات من القيادات بينهم نجلي القيادي المرتزق عبد اللطيف القبلي المرادي، بندر وهلال

يشار الى ان متحدث قوات صنعاء أعلن مساء امس الاربعاء تمكن قواتهم من السيطرة على مديريتي الجوبة وجبل مراد، وفي ذلك نجاح لخطتها المعروفة بـ”الكماشة” على مدينة مأرب، التي اصبحت قوات الجيش واللجان الشعبية بواسطتها على مشارف المدينة.