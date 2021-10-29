المشهد اليمني الأول

صنعاء تعلن رسمياً عن أضخم عمـلية وقناة المسيرة تستعد لنقل تفاصيلها بالصوت والصورة “وهذا ماسيحدث مساء اليوم”

صنعاء تعلن رسمياً عن أضخم عملـية وقناة المسيرة تستعد لنقل تفاصيلها بالصوت والصورة “وهذا ماسيحدث مساء اليوم”

في أضخم عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن تطلق قناتا المنار والمسيرة مساء اليوم الجمعة خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن انتشارها على امتداد اليمن بطريقة مبتكرة تسهّل عملية البحث، لكي تشكّل مرجعية للحقوقيين ووسائل الإعلام والمتخصصين والرأي العام.

تزامنا مع موعد الاطلاق الساعة 20:00 بتوقيت بيروت وصنعاء سيتم اطلاق هاشتاغ #خريطة_مجازر_العدوان.

سيكون رابط الخريطة متوفرا على موقع المنار باللغة العربية على : https://almanar.com.lb/yemen-map

باللغة الانكليزية على : https://english.almanar.com.lb/yemen-map