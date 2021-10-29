المشهد اليمني الأول

ماذا قال عطـوان في اتصاله بالوزير جورج قرداحي؟

كشف “عبد الباري عطوان” رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم عن موقف “جورج قرداحي” الثابت تجاه حرب اليمن والرافض للإعتذر.

وقال عطـوان في تغريدة له ” قائلا :” تواصلت صباح اليوم هاتفيا مع الوزير جورج قرداحي واكد لي آنه متمسك بموقفه ولن يعتذر لإنه لم يرتكب إي خطأ والاستقالة غير وارده ولن يخضع للابتزاز من اي جهة كانت”.

واردف عطـوان قائلا:”نحيي هذا الموقف المبدئي الشجاع”.