المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تصدر إعلان جديد وهام وتحذر جميع المواطنين من كارثة خطيرة تحل بهم في حالة تجاهلوا التحذيرات وهذا ما سيحدث

ورد الآن.. صنعاء تصدر إعلان جديد وهام وتحذر جميع المواطنين من كارثة خطيرة تحل بهم في حالة تجاهلوا التحذيرات وهذا ما سيحدث

جددت وزارة الصناعة والتجارة التحذير للمواطنين من التعامل مع أي كيانات وهمية باسم شركات بيع أسهم وتوظيف أموال.

واهابت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صادر عنها اليوم بالمواطنين التأكد من وثائق أي شركة ومنها السجل التجاري والترخيص بمزاولة هذا النشاط اضافة الى التأكد من وجود مقر رسمي واضح العنوان لأي شركة تمارس هذا النشاط وموظفين ووثائق رسمية وتصريح صادر من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذا الضمانات والتعميدات اللازم حفاظاعلى حقوقهم من الضياع.

وأوضح البيان أن الوزارة معنيه بإصدار التصاريح التجارية بموجب موافقات من الجهات ذات العلاقة بالنشاط ولا يتم منح التصريح الا بعد وصول هذه الموافقات وتحديد نوع النشاط.

وحث على ضرورة التأكد من هذه الكيانات ان كانت شركات يتطلب منها إعداد موازنات وحسابات ختامية سنوية قبل وعدم الانزلاق إلى مثل هذه المشاريع غير الامنة وغير المضمونة.

وأكد أن الوزارة والبنك المركزي اليمني لم يصدرا اي تراخيص لما تسمى بقصر السلطانة واعمار تهامة وأنها كيانات وهمية وغير قانونية.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني والجهات الامنية والقضائية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الكيانات وفقا لما يرد اليها من الشكاوى المتضمنة أسماء القائمين على هذا النشاط غير المصرح به وفقا لقانون الصناعة والتجارة.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في حماية المواطنين من هذه الكيانات وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها أمام تلك الأنشطة والأعمال غير القانونية وتوعية المواطنين بعدم التعامل معها.