المشهد اليمني الأول

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية تقدما جديدا وخطيرا, مقتربة أكثر باتجاه مركز مدينة محافظة مأرب النفطية.

وقالت مصادر قبلية ان قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على منطقة الجرشة شمالي مديرية الجوبة الواقعة الى الجنوب من مدينة مأرب, بعد ان كانت قوات المرتزقة قد حشدت في المنطقة لاعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت المصادر، ان سقوط منطقة الجرشة يمثل انهيارا خطيرا لقوات الاصلاح جنوب مدينة مأرب. وأضافت المصادر ان قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها السريع باتجاه مدينة مأرب وتطويقها من الجهة الجنوبية.



اتصالات قيادات مرتزقة لصنعاء

على ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة عن تلقى السلطات في صنعاء عن اتصالات من قيادات سياسية وعسكرية موالية للعدوان بمدينة مـأرب, بعد التقدم الكبير لقوات الجيش واللجان الشعبية في الجوبة التي تعد البوابة الجنوبية لمدينة مـأرب.

وقالت المصادر ان الاتصالات تمحورت حول قيادة وساطة جديدة لبحث القبول بالمبادرة السابقة التي اعلنتها صنعاء بشأن مـأرب.

واضافت المصادر ان تلك القيادات عرضت الحصول على الامان لها وممتلكتها في مدينة مـأرب, وتعرض الحياد حاليا مقابل الحصول على الأمان.

واشارت المصادر ان السلطات في صنعاء ابدت الترحيب بالقبول بالمبادرة وطالبت باعلان ذلك رسميا, كما وعدت بتأمين جميع الممتلكات وعدم المساس بتلك القيادات.