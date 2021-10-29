المشهد اليمني الأول

قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري ان اشتراط السعودية الحصول على تقنيات امريكية ضد المسيرات اليمنية مقابل رفع الحصار على الميناء ما هو الا بحث عن ذريعة جديدة لاستمرار اغلاق الميناء.

وأضاف العجري في تغريده له على “تويتر” وبعد ان افشلنا استثمارها القضايا الانسانية للحصول على تنازلات تفاوضية، تحاول استخدامها لعقد صفقات جديدة، واضافة تعقيدات تكذب توجههم للسلام.

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