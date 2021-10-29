المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية “خاصة” للمشهد اليمني الأول، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية بالسيطرة على عدة مواقع جديدة واستراتيجية في مأرب خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر، تحرير الجيش واللجان الشعبية لمواقع جديدة من قبضة مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية، ومن تلك المواقع منطقة برق السمع، الواقعه اتجاه منطقة ام ريش.

وأضافت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية حررت مناطق يعرة وجبل العمود وجبل السحل، اضافة الى مناطق المحول والعجمة والشحن والعقلة، وهي مناطق واقعة خلف جبل مراد الذي تم تحرير قبل يومين من قبضة مرتزقة العدوان.

على ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة، عن اتصالات كثيفة وردت العاصمة صنعاء، من قيادات رفيعة موالية للعدوان، استجابة لنداءات البيان الأخير للقوات المسلحة.

وقالت المصادر، ان الاتصالات تمحورت حول قيادة وساطة جديدة لبحث القبول بالمبادرة السابقة التي اعلنتها صنعاء بشأن مأرب.

واضافت ،ان تلك القيادات عرضت الحصول على الأمان لها وممتلكتها في مدينة مأرب, وتعرض الحياد حاليا مقابل الحصول على الأمان.

واشارت المصادر ان السلطات في صنعاء ابدت الترحيب بالقبول بالمبادرة وطالبت باعلان ذلك رسميا, كما وعدت بتأمين جميع الممتلكات وعدم المساس بتلك القيادات.

يشار الى انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، بعد التقدم الكبير لقوات الجيش واللجان الشعبية في الجوبة التي تعد البوابة الجنوبية لمدينة مـأرب.