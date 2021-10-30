المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، فجر اليوم السبت، عن التصعيد السعودي على لبنان.

وقال الحوثي في تغريدة له على توتير، رصدها المشهد اليمني الأول: اذا منعت السعودية منتجات لبنان من اجل موقف وزير الاعلام جورج قرداحي فادعوا الحكومة اليمنية الى الاجتماع الطارئ واصدار قرار بمنع منتجات السعودية من دخول اليمن.

وطلبت من السفير اللبناني مغادرة المملكة خلال 48 ساعة هذه الاجراءات السعودية الهستيرية تحت ذريعة كلام هادئ وغير مسئ لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب على اليمن ووصفه لها بالحرب العبثية مجرد ذريعة لتازيم الوضع في لبنان تحقيقا لاجندات خبيثة ويستطيع لبنان، ان اراد وضع حد للهيمنة والابتزاز الخليجي الذي يستضعفه.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج “برلمان شعب” الذي يبث على قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.