المشهد اليمني الأول

عاجل.. جورج قرداحي يغرد من جديد ويصفع السعودية مرة ثالثة وموقفي لازال ثابت (تفاصيل حاسمة)

علق وزير الإعلام اللبناني، بعد التصعيد الأخير للسعودية وحملة التهريب وطرد السفير اللبناني وسحب السفير السعودي.

وقال جورج قرداحي في تغريدة له بتويتر رصدها المشهد اليمني الأول: بالرغم من كل هذه الضجة ضد جورج قرداحي من قبل السعودية العظمى فأنا ما زلت متمسك بموقفي ولن أعتذر لإني لم أرتكب إي خطأ.

وأضاف جورج قرداحي: والاستقالة غير وارده ولن أخضع للابتزاز من اي جهة كانت.