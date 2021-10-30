المشهد اليمني الأول

ناقش اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، مستوى إنجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية للخطة المرورية، ورفع مستوى أعمال النظافة والتحسين في المديريات.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلي الأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي وعلي اللاحجي والوكيل المساعد اسماعيل الجرموزي، ومدير الأمن العميد معمر هراش, ومدراء المديريات والأشغال والنظافة والمتابعة، تقارير الإنجاز وما تم تنفيذه من حملات ميدانية لإزالة عوائق السير والعشوائيات وتنظيم الأسواق وتحسين أعمال النظافة والأشغال.

وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتعلقة بسرعة إنجاز مصفوفة الخطة المرورية بالمديريات وفق برنامج زمني محدد، وتثبيت الأوضاع في الشوارع والأسواق للحد من الاختناقات وضبط المخالفين بالتعاون مع الأمن.

وأشار أمين العاصمة، إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الرئيس مهدي المشاط، بشراء 100 معدة لقطاع النظافة، لدعم جهود النظافة في المناطق الطرفية وتغطية احتياج المديريات.

وشدد على استمرار حملات تنظيم الشوارع والأسواق وإزالة المخالفات والمظاهر العشوائية في مختلف المديريات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.. مشيداً بجهود مدير مديرية بني الحارث في رفع المخالفات بجولة عمران.

وأكد عباد، أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات والمكاتب التنفيذية والمديريات، لتنفيذ الخطة المرورية وتثبيت الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات بما يسهم التخفيف من معاناة المواطنين.