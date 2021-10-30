المشهد اليمني الأول

عشرة مليون ريال سعودي كقيمة جلسة لنواب الحديقة الخلفية لاغتيال اليمن بالوكيل السعودي ولمصلحة العدو الاصيل اليهودي

“خاص”

عشرة مليون لنواب الحديقة الخلفية

كشفت وثيقة رسمية اليوم السبت 30 اكتوبر 2021م صادرة عن مايسمى رئيس نواب فنادق الشتات المؤتمري سلطان البركاني وهي عبارة عن موازنة تقديرية وبمبلغ مالي قدرة “9857175“ تسعة مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسة وسبعين ريال سعودي لعقد جلسة ل130 نائب من نواب الحديقة الخلفية خلال عام 2021 م في مكان لم يحدد بعد والمبلغ يصرف من العدو السعودي وبنظر رئيس نواب الحديقة الخلفية سلطان البركاني من حزب المؤتمر الشعبي العام جناح السعودية.

والوثيقة عبارة عن كشف حساب تفصيلي رفع به البركاني للمُحتل السعودي تتضمن تكاليف نقل نواب الحديقة الخلفية من فنادق دول الشتات وعددها ست دول وهي تركيا السعودية بريطانيا امريكا القاهرة ماليزيا الى مكان الاجتماع المجهول مع تكاليف السكن والتغذية وبدل وقود وتنقل داخلي واجور الطباخين وافراد الحماية ومكافئات حيث اعتمد رئيس نواب الحديقة الخلفية ما يقارب 6 ملايين ونصف كمكافأة للأعضاء الـ130 المتوقع مشاركتهم في الجلسة وبمعدل نحو 50 الف لكل عضو.

ماهو المقابل ؟

عشرة مليون ريال سعودي لعقد جلسة لنواب الحديقة الخلفية والمقابل ماهو ؟ حيث اوضحت بعض المصادر ان المقابل ليس بيع السيادة اليمنية في مكان ما من جغرافيا اليمن بل الهدف الاستراتيجي هو اغتيال اليمن بادوات محلية خائنة يتحكم بها من قواعد عسكرية بالجمهورية اليمنية والمطلوب من نواب الحديقة الخلفية هو بيع اراضي مواقع استراتيجية عسكرية للعدو الصهيوني الامريكي وبالوكيل السعودي.

مثل تأجير جزيرة ميئون في باب المندب اوجزيرة سقطرى او قاعدة العند او ميناء بلحاف او مطار الغيضة او مطار الريان جزئياً وكلياً كقواعد عسكرية للعدو السعودي الاماراتي جسور الصهاينة والامريكان والانجليز باليمن ولمدة 99 عاما حسب القانون الدولي.

وان حدث ذلك سيكون بمثابة طى ورقة ماتسمى شرعية هادي والاخوان بهذه الخيانة مع عدم التنازل عن الاتفاقيات التى يكون قد وقعها نواب الحديقة الخلفية فهى ملزمة حسب القانون الدولي وبذلك الصهيونية قد حققت عدة عصافير بحجر الخونة منها التخلص من شرعية صهيونية ولمصلحة جماعات اكثر صهيونية بعيدروس المناطقي جنوبا وطارق عفاش الطائفي شمالا كمرحلة مؤقته تمهد للانتقال الى مرحلة اليمن لم يعد يمن بل كيانات مناطقية عنصرية طائفية عفاشية بعد مرحلة الجمهورية اليمنية بعد مرحلة اليمن الفيدرالي.. ولن يكون لهم ذٰلك ادوات ووكلاء واصيل امريكي يهودي وبالله نستعين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

30 اكتوبر 2021م