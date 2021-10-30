المشهد اليمني الأول

دعت وزارة الكهرباء والطاقة كافة المشتركين بخدمات التيار الكهربائي للمولدات الخاصة الإلتزام بالقرار الوزاري المتعلق بإلغاء الإشتراك الشهري أو رسوم الخدمات التي كانت مقرة سابقا.

وأكدت وزارة الكـهرباء في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من لم يلتزم بتنفيذ القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12أكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء مايسمى بالإشتراك الشهري أو رسوم الخدمات.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.

وأهاب البيان بكافة المشتركين بالمولدات الخاصة إلى الإبلاغ عن المحطات التي لم تلتزم بتنفيذ القرار عبر رقم الشكاوي (8000144) الخاص بوزارة الكهرباء.