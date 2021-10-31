المشهد اليمني الأول

كشف نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن مشاورات تجري بين صنعاء وحزب الإصلاح.

وقال حسـين العزي في تغريدة له على تويتر: لنا في الإصلاح إخوة وخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثة لحقن الدم وتسليم مديريتي المدينة والوادي للدولة خاصة وأن المديريتين هما كل ماتبقى من العظيمة مأرب.

وأضاف العزي: إنني أرجو أن يتغلب خيارهم ع شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس- في معركة محسومة النتائج- عمل غير حكيم وتضحية صفرية لا أكثر.

المقال السابقمراسل قناة المسيرة يظهر من جديد بنشر صورة جديدة لموقع استراتيجي في مأرب ويعلق (اقترب وعد الله)
المقال التاليسلطنة عمان تعلق عن التصعيد الأخير على لبنان بطرد سفرائه بسبب تصريحات جورج قرداحي

مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب