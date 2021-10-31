المشهد اليمني الأول

كشف نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن مشاورات تجري بين صنعاء وحزب الإصلاح.

وقال حسين العزي في تغريدة له على تويتر: لنا في الإصلاح إخوة وخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثة لحقن الدم وتسليم مديريتي المدينة والوادي للدولة خاصة وأن المديريتين هما كل ماتبقى من العظيمة مأرب.

وأضاف العزي: إنني أرجو أن يتغلب خيارهم ع شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس- في معركة محسومة النتائج- عمل غير حكيم وتضحية صفرية لا أكثر.