المشهد اليمني الأول
كشف نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن مشاورات تجري بين صنعاء وحزب الإصلاح.
وقال حسين العزي في تغريدة له على تويتر: لنا في الإصلاح إخوة وخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثة لحقن الدم وتسليم مديريتي المدينة والوادي للدولة خاصة وأن المديريتين هما كل ماتبقى من العظيمة مأرب.
وأضاف العزي: إنني أرجو أن يتغلب خيارهم ع شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس- في معركة محسومة النتائج- عمل غير حكيم وتضحية صفرية لا أكثر.
لنا في الإصلاح إخوةوخصوم وتجري داخل الحزب مشاورات حثيثةلحقن الدم وتسليم مديريتي المدينةوالوادي للدولة خاصة وأن المديريتين هما كل ماتبقى من العظيمة مأرب
إنني أرجو أن يتغلب خيارهم ع شرارهم وأن يدرك المتعنتون منهم بأن ركوب الرأس-في معركة محسومةالنتائج-عمل غيرحكيم وتضحيةصفرية
لاأكثر
— حسين العزي (@hussinalezzi5) October 30, 2021