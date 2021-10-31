المشهد اليمني الأول

انفجرت سيارة مساء يوم أمس السبت، بقرب احدى بوابات مطار عدن الدولي.

وقالت مصادر اعلامية ان السيارة انفجرت على بعد امتار قليلة من النقطة الاولى لبوابة المطار.

واضافت المصادر ان الانفجار تسبب باحتراق عدد من السيارات القريبة من المكان،ى كما تسبب بخسائر في المباني والمحلات القريبة من بوابة المطار.

واشارت المصادر الى سقوط عشرات الموطنين بين قتلى وجرحى وقد قامت الفرق الطبية بنقلهم الى مستشفيات العاصمة.

على ذات السياق، أفادت مصادر محلية ان الانفجار ناجم عن اشتعال النيران في شاحنة محملة بالمشتقات النفطية وتسبب باندلاع حريق بالسيارات القريبة.

وكان هناك انفجار في مطار عدن، قبل أشهر من هذا العام، استهدف حكومة المرتزقة داخل مطار عدن.

يشار الى أن المناطق الواقعة تحت الاحتلال تشهد انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال وسرقة وسطو مسلح وعمليات اختطاف بشكل يومي.