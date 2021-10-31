المشهد اليمني الأول

أنهى لقاء قبلي بمحافظة حجة، يوم أمس السبت، برئاسة المحافظ هلال الصوفي، قضية قتل بين آل موانس من مديرية كحلان الشرف وآل المعتوش من أمانة العاصمة.

وفي اللقاء، أعلن أولياء المجني عليه وليد يحيى أحمد موانس العفو عن الجاني هيثم صالح علي المعتوش لوجه الله وإغلاق ملف القضية وقبول الهجر من المحكمين. وأشاد المحافظ الصوفي، بموقف آل موانس ومشايخ كحلان الشرف في العفو عن القضية لوجه الله والتفرغ لمواجهة العدو الذي يستهدف الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار، بحضور وكيل وزارة الإرشاد الشيخ صالح الخولاني ومدير القوى البشرية بالمنطقة العسكرية الخامسة مصطفى النمري وعدد من القيادات العسكرية، إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على معالجة القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين.

وثمن محافظ حجة، جهود وكيل وزارة الإرشاد ومدير القوى البشرية ومشرف المحافظة ومشائخ كحلان الشرف والمحابشة وكشر والمفتاح في حل القضية وإغلاق ملفها.. داعياً إلى استمرار رفد الجبهات وتوحيد الصفوف لمواجهة قوى العدوان والاحتلال.

فيما ثمن أولياء الجاني موقف أل موانس وقبائل كحلان الشرف وجهود قيادة المحافظة والمشائخ في إنهاء القضية. حضر الصلح القبلي مدراء مديريات كحلان الشرف صلاح مجمل وأفلح اليمن خالد دغشر ومبين منصور حمزة ومكتب التخطيط والتنمية عبدالرحمن الملحاني ومساعد مدير الأمن لقطاع الشرطة العقيد قاسم قوارة وعدد من مشائخ الشرفين.