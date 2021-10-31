المشهد اليمني الأول

علق الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم أمس السبت، عن التصعيد السعودي بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن العدوان على اليمن.

وقال الرئيس اللبـناني العماد ميشال عون “حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع السعودية ومأسسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين”.

وتابع الرئيس عون مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات التصعيد السعودي الاخير ضد لبنان، ولفت الى انه “من الضروري ان يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح اليه لبـنان في علاقاته مع السعودية وسائر دول الخليج”.