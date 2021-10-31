المشهد اليمني الأول

نشر رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، على حسابه في “تويتر” صورتين للافتة عليها صورة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، تم وضعها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وعلق محمد عبد السلام على الصورة بـ”هاشتاغ”:#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية”.

ونشر العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للافتة، معربين عن تضامنهم مع قرداحي، بعد تصريحاته حول حرب اليمن.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الفضيحة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الأعلام اللبناني جورج قرداحي (قبل توزيره)، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج “برلمان الشعب” الذي بث على قناة “الجزيرة” في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.

واعتبر قرداحي أن “الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: “هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟”، ورد قرداحي: “أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات”.