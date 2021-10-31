المشهد اليمني الأول
علق رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، عن الأحداث الأخيرة والتصعيدية على لبنان.
وقال عبد السلام في تغريدة له على تويتر: لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت ولنتذكر أن من ألحق أول هزيمة عربية ماحقة بالعدو الإسرائيلي هو شعب لبنان.
وأضاف عبد السلام: والعربي كل العربي هو من يتصدى لأمريكا وإسرائيل لا من يلتحق بهما ذيلا، ويستهدف الأمة بدعوى العروبة.
لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت ولنتذكر أن من ألحق أول هزيمة عربية ماحقة بالعدو الإسرائيلي هو شعب لبنان، والعربي كل العربي هو من يتصدى لأمريكا وإسرائيل لا من يلتحق بهما ذيلا، ويستهدف الأمة بدعوى العروبة.
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) October 31, 2021