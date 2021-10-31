المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، عن الأحداث الأخيرة والتصعيدية على لبنان.

وقال عبد السلام في تغريدة له على تويتر: لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت ولنتذكر أن من ألحق أول هزيمة عربية ماحقة بالعدو الإسرائيلي هو شعب لبنان.

وأضاف عبد السلام: والعربي كل العربي هو من يتصدى لأمريكا وإسرائيل لا من يلتحق بهما ذيلا، ويستهدف الأمة بدعوى العروبة.