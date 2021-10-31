المشهد اليمني الأول

“خاص”

صنعاء الوفاء للشرفاء

انتشرت اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021م في شوارع العاصمة صنعاء لوحات عملاقة لمعالي وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي هز اركان عروش الكيانات الاستعمارية بالخليج و السعودية بتصريح ادلى به قبل توزيره لقناة الجزيرة اونلاين برنامج “برلمان الشباب” وصف فيه العدوان السعودي الاماراتي على اليمن بالحرب العبثية ومالم يحققه العدوان خلال ثلاث سنوات لن يحققه بعد 6 سنوات.

واضاف جورج قرداحي ان انصار الله يدافعون عن انفسهم وان العدوان يقتل الشعب اليمني في كل مكان وبعد توزيره كوزير للاعلام أكد قرداحي نفس الموقف وكان ذٰلك كافيا لاثارة سعار الكيان السعودي ومعه البحرين والامارات لطرد السفير اللبناني من الرياض وابوظبي والكويت مع بيان لقطر تستنكر تصريح قرداحي واعتباره يسئ الى لبنان والى العلاقات العربية العربية هذا وهم في احضان الحاخامات العبرية وعلنا والله يرحم الرئيس الشهيد سالم ربيع علي “سالمين” والقائل كيانات استعمارية لخدمة الصهيونية والامبريالية.

كيانات استعمارية لا اقطار عربية

في ديسمبر من عام 1971م رفضت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن الشطر الجنوبي من اليمن حينها انضمام الامارات لعضوية الجامعة العربية وحينها برر الرئيس سالم ربيع علي” سالمين” موقف اليمن الجنوبي بان الامارات هي كيان استعماري صنعه الاستعمار الانجليزي قبل انسحابه من الخليج لخدمة المصالح الصهيونية والامبريالية الامريكية.

واليوم وبعد خمسين عاما ها هو الكيان الاستعماري الاماراتي يعمل على تمزيق اليمن جنوبا وشرقا والساحل الغربي وشمالا بعصابات عنصرية مناطقية طائفية تكفيرية من عيدروس الى طارق عفاش الى قوات النخب العنصرية والتكفير الوهابي الاخواني وبالاشتراك مع الكيان السعودي ومعهم بقية الكيانات الاستعمارية البحرين وقطر و حقا نأسف لمواقف دولة الكويت الشقيق الغير متوازن ولايعكس مواقف دولة الكويت الشقيقة بالماضي وخاصة اثناء الصدام العسكري بين شطري اليمن مارس1979م ولايتماشى مع مواقف سلطنة عُمان المتوازنة نوعا ما.

قرداحي.. سيرة حياة

جورج فؤاد قرداحي (1 مايو 1950)، إعلامي ووزير لبناني ولد في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان من الطائفة المسيحية المارونية. تلقى تعليمه في كلية سيدة اللويزة في الجامعة اللبنانية تخصص العلوم السياسية والقانون،بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة (لسان الحال) عام 1970، ثم انتقل إلى تلفزيون لبنان الرسمي عام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو في باريس، حيث عمل فيها معدًا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية واستمر في نشر الأخبار لمدة 12 عامًا (من 1979-1991)، انتقل بعد ذلك للعمل في منصب سكرتير تحرير أول ثم رئيس تحريرالإذاعة، وحقق بذلك شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا، استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو وبعدها انتقل إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي ثم انتقل إلى إذاعة (MBC.FM) في لندن في عام 1994 التي كانت تمر حينها بظروف قاسية.

إلا أنه استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان والانطلاقة الحقيقية لجورج قرداحي كانت في عام 2000 حين انتقل للعمل في قناة إم بي سي 1 وبدأ برنامجه العربي الشهير(من سيربح المليون)، وهو برنامجٌ للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرض البرنامج لمدة ثلاث سنوات ونال شهرةً لا مثيل لها، انتقل قرداحي بعدها إلى قناة LBC اللبنانية عام 2004، ليقدم برنامجه الجديد (افتح قلبك)، ولكنه ما لبث أن عاد إلى محطة MBC مرة أخرى واستمر بالعمل في قناة MBC حتى عام 2011.

وبعد العدوان العالمي على سوريا المقاومة أدلى القرداحي ببيانٍ أيّد فيه الحكومة والشعب السوري المقاوم لدواعش العالم واردوغان وكان ذلك كافيا لكي تقوم القناة السعودية MBC بطرده وخسر قرداحي مليون ريال وهو عقد العمل وربح 30 مليون من الشعب السوري ثم انتقل للعمل في قناة الميادين التلفزيونية في عام 2012، ثم عمل في قناة الحياة في برنامج (المسامح كريم).

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته إحدى المجلات اللبنانية أن جورج قرداحي هو الشخصية الأكثر شعبيةً في العالم العربي، كما توِّج كأفضل مقدمٍ للبرامج المتنوعة على الصعيد العربي من خلال الاستطلاع الذي أجرته مجلة الصدى. وجاء قرداحي في قائمة أهم وأشهر 100 شخصية عربية التي نشرتها مجلة (أريبيان بزنس).

يتقن قرداحي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى اللغة العربية التي أولاها اهتمامًا خاصًا بدراسة ثقافة الأدب العربي. حاز على عدة جوائز وألقاب كجائزة (الميركس دور) كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007، وحصل أيضا على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، يحمل قرداحي أيضاً “ميدالية الأرز” اللبنانية من الرئيس اللبناني السابق إميل لحود مع رتبة قائد. متزوج من إيدا قرداحي ولديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا.

طرد السفير العربي واستقبال سفير عبري

في 10 سبتمبر 2021م أُعلن في لبنان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وعين جورج قرداحي وزيرا للإعلام ممثلا لتيار المردة المسيحي الماروني القومي العروبي بزعامة سليمان فرنجية ومقطع فيديو ينتشر لتصريح القرداحي وقوله: الحرب عبثية وعدوان سعودي اماراتي على اليمن وانصار الله يدافعون عن انفسهم والكيان السعودي بالسعار الاستعماري العدواني و يطرد السفير اللبناني ويحاصر لبنان اقتصاديا والبحرين والامارات والكويت على خطى الكيان السعودي والكيان القطري بالاستنكار وحق عليهم القول بالكيانات الاستعمارية التي تطرد السفير العربي اللبناني وبنفس الوقت يستقبلون السفير العبري الصهيوني الغاصب لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية.

قرداحي حافظ للقرآن الكريم

في عام 2014 م أجرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي مقابلة تلفزيونية مع جورج قرداحي الذي ردد بعضا من آيات القرآن الكريم من سورة العنكبوت وسط دهشة الحضور، وسألته الإعلامية المصرية إذا كان حفظ هذه الآيات يعود لأيام الدراسة فرد بالنفي، موضحا أنه يحفظ آيات من القرآن لرغبته ولاجتهاده الشخصي كما استرسل جورج قائلا إنه اكتشف طفلا أنه مسيحي من جانب، لكنه من جانب آخر ابن بيئته الإسلامية.

معتبرا أنه لا يجوز أن يقتصر علمه على دينه فقط، وأنه يجب أن يكون ملما بالدين الإسلامي، وأضاف أن رغبته في التعرف على الإسلام نابعة من أنه يعيش بين مسلمين وبينهم أصدقاؤه، داعيا كل مسيحي إلى أن يعرف البيئة الاسلامية كما ظهر القرداحي في مقطع فيديو آخر قال فيه ان الامام علي بن ابي طالب هو قيمه انسانية وليس ملكا للاسلام فقط.

الاستقالة غير وارده

قبل قليل وكالات الانباء تداولت للوزير والاعلامي اللبناني المسيحي الماروني جورج قرداحي تصريح قال فيه ان: “ان تقديم استقالته غير وارده” وجاء تصريحه في وقت تتنكر كبار المراجع المسيحية المارونية لابنها الماروني جورج القرداحي وتتخندق مع السعودي وبالتزامن مع ذٰلك صنعاء اليمن بالتكريم والتشريف والوفاء بالوفاء لسليل النجاشي ملك الحبشة النصراني فهم الاقرب موده للذين امنوا شاء من شاء وأبّىٰ من أبّى.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

31اكتوبر 2021م