المشهد اليمني الأول
صد مجاهدوا الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لمرتزقة العدوان من عدة مسارات في جبهة الضباب وتبيشعة بتعز.
تم خلال الزحف، الذي استمر اكثر من 6 ساعات، التنكيل بالعدو وقتل وجرح العشرات من المرتزقة واحراق عدد من الاليات.
هذا ويستمر العدو بالتصعيد، حيث يشن زحوفات في جبهات تعز الغربية منها تبيشع والضباب والعنين وحذران والصياحي منذ 9 ايام على التوالي، دون أن يحقق اي تقدم.
🎞 تعز – صد زحف لمرتزقة العدوان في جبهتي الضباب وتبيشعة وتكبيدهم خسائرhttps://t.co/01teAQd9Gu#الإعلام_الحربي_اليمني pic.twitter.com/i95iF1ID81
— الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) October 31, 2021