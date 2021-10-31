المشهد اليمني الأول

صد مجاهدوا الجيش واللجان الشعبية زحف واسع لمرتزقة العدوان من عدة مسارات في جبهة الضباب وتبيشعة بتعز.

تم خلال الزحف، الذي استمر اكثر من 6 ساعات، التنكيل بالعدو وقتل وجرح العشرات من المرتزقة واحراق عدد من الاليات.

هذا ويستمر العدو بالتصعيد، حيث يشن زحوفات في جبهات تعز الغربية منها تبيشع والضباب والعنين وحذران والصياحي منذ 9 ايام على التوالي، دون أن يحقق اي تقدم.

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