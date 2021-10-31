المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. شاهد بالفيديو تفاصيل ما يحدث مدينة مأرب هذه اللحظات

عاجل الآن.. شاهد بالفيديو تفاصيل ما يحدث مدينة مأرب هذه اللحظات

نشر ناشط اعلامي من مأرب، مقطع فيديو يظهر مدينة مأرب.

تفاصيل الفيديو

وأفادت مصادر استخباراتية بأن الجيش واللجان الشعبية دفع بأعداد كبيرة من القوات الخاصة باتجاه مدينة مأرب، وقالت المصادر أن “أكثر من 6500 مقاتل من القوات الخاصة المدربة على حرب الشوارع تتأهب حاليا لاجتياح مدينة مأرب خلال الساعات القادمة”.

وبينت المصادر أن “تلك القوات الخاصة تم تشكيل جزء كبير منها من أبناء قبائل مأرب التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية مؤخراً”، مؤكداً أن “المقاتلين فيها من أبناء مأرب يصل عددهم إلى 3500 مقاتل من قوام تلك القوة”.

وأكدت المصادر أن الجيش واللجان الشعبية استقدم هذه القوات ليتمكن من حسم المعارك في وقت قصير، نظرا لامتلاكها قدرات قتالية عالية في حرب الشوارع، بعد أن استنزف قوات المرتزقة التي تقاتل في جبهات مأرب منذ فترة تتجاوز السنة والنصف دون توقف في معركة هي الأكثر شراسة منذ ستة سنوات.