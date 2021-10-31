المشهد اليمني الأول

كشفت إحصائية جديدة من مصادر طبية في جبهات مأرب أن إجمالي عدد القتلى والجرحى من قوات المرتزقة في جبهات مارب منذ مطلع أكتوبر بلغ 2948 قتيلا وجريحا.

وبحسب الإحصائية قتل بلغ عدد القتلى 1323 قتيلا بينهم قيادات بارزة بينما وصل عدد الجرحى إلى1615 تتفاوت جراحهم بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

ووفقا للإحصائية فإن 60 بالمئة من القتلى والجرحى كانوا في جبهتي العبدية والجوبة والباقي في الجبهات الأخرى.

وتشير الإحصائية إلى مقتل 330 جندي بعمليات قنص، و164 بعمليات استهداف آليات عسكرية، و85 باستهداف صاروخي.

أما الجرحى فبحسب الإحصائية فتوفي 35 عنصرا منهم بسبب الجراح الخطيرة، وتمت إضافة الرقم إلى قائمة القتلى، بينما يحتاج 80 عنصرا إلى عمليات بتر أطراف، ويحتاج 21 إلى عمليات في الخارج.

المصدر: الخبر اليمني