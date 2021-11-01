المشهد اليمني الأول

حذر رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة مما تقوم به السعودية في العمل وبوتيرة عالية على نشر الوهابية في المحافظة المعروفة باعتدالها الديني.

وكشف الشيخ علي الحريزي عن وصول مئات من السلفيين واتباع الحجوري الى المهرة خلال الايام الماضية وقال الحريزي في تغريدة له على “تويتر” تأكدت من وصول مئات من السلفيين وأتباع يحيى الحجوري إلى المهرة.

وأضاف: الذين تم نقلهم من مأرب بإشراف من الاحتلال السعودي إلى أماكن تمركزهم بالقرب من مطار الغيضة الدولي هذه الخطوة مستمرة من السعودية لنشر المذهب الوهابي في المهرة المعروف بإعتدالها الديني.